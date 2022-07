Racconigi Cycling Team: Elisa Roccato in top ten sulle strade di Massa Finalese

Dopo la brillante prestazione al “Campionato Italiano Donne Junior” di Cherasco, culminata con la doppia 'top ten' conquistata da Irene Cagnazzo e da Benedetta Brafa, il Racconigi Cycling Team è stato protagonista anche nella terza edizione del “Gran Premio Sinergas SPA San Felice 1893 Banca Popolare”, manifestazione riservata alla categoria donne junior corsa sulle strade emiliane di Massa Finalese, in provincia di Modena.

La junior al secondo anno di categoria Elisa Roccato, già più volte piazzata in questa prima parte di stagione, ha colto un più che positivo ottavo posto, al termine di uno sprint a ranghi compatti. Le atlete ai nastri di partenza si sono sfidate sulla distanza di 85,400 chilometri, spalmati sulle strade di due distinti circuiti: il primo, lungo 9600 metri, è stato ripetuto per 8 volte, mentre il secondo, più breve, è stato affrontato per due.

La totale assenza di ogni tipo di insidia dal punto di vista altimetrico ha consentito alle 'ruote veloci' del gruppo di contendersi in volata il trionfo finale.

ORDINE D'ARRIVO ''G.P. SINERGAS SPA SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE'' A MASSA FINALESE (MO):

1) Semoli Serena (Breganze Cicloclub 96 - Team Wilier Chiara Pierobon) Km 85,400 in 2h07'46'' alla media di 40,104 Km/h

2) De Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

3) Bernardi Emma (Team Wilier - Chiara Pierobon)

4) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

5) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Battisti Angelica (Breganze - Millenium)

7) Piffer Sara (Team Lady Zuliani)

8) Roccato Elisa (Racconigi Cycling Team)

9) Miotto Giulia (Breganze - Millenium)

10) Caudera Beatrice (Team Gauss - Fiorin)