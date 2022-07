Nel quartiere Cuneo centro torna il Ludobus

Un Ludobus ricco di giochi è comparso in queste settimane nelle strade e nei giardini di Cuneo Centro. Ma che cos’è il Ludobus?



Il ludobus è un furgone attrezzato in grado di intervenire in contesti urbani di vario genere, dai cortili alle piazze, ai giardini pubblici come potenziamento delle attività ludiche già predisposte. Tutti i giochi sono frutto di una ricerca sul gioco di tradizione dal mondo tra il 1300 fino ai giorni nostri.



Il Ludobus farà tappa i mercoledì pomeriggio di luglio in via Silvio Pellico (area di fronte all’asilo) e al parco della Resistenza; mentre il venerdì sarà dall’area giochi in corso Dante all’angolo con corso IV Novembre. Grandi, piccini, tutti sono invitati a giocare: troverete il Ludobus dalle ore 16 alle 20.



Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).