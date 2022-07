Peveragno, il nuovo murales racconta la storia di 'Meni Federic' Peirone

C'è Domenico 'Meni Federic' Peirone al centro del nuovo murales realizzato dall'artista peveragnese Gianni Renaudi, che continua nella sua opera di abbellimento delle pareti esterne delle abitazioni del paese.

Questa volta tocca alla casa di famiglia dei Peirone, sotto i portici davanti la chiesa di Santa Maria. Assieme all'illustrazione dell'alpino 'in cina' anche una targa, riportante il testo scritto dal nipote Pierdomenico (che parla e scrive cinese, in quanto ha un'agenzia a Torino che si occupa di consulenze per il commercio con la terra del Sol Levante).

Domenico Peirone è nato nel 1899 e ha iniziato il servizio militare il 13 giugno 1917 in piena Grande Guerra, assegnato al 1° reggimento Artiglieria da Montagna del corpo degli Alpini di Torino (circa 170 uomini e 12 muli). Il reggimento viene inquadrato nel corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, inviato in Siberia per combattere l'Armata Rossa sulla linea ferroviaria transiberiana: vengono trasferiti in treno il 6 luglio 1918 da Torino a Napoli, e poi imbarcati sul piroscafo 'Roma' per il canale di Suez, mar Rosso, mar Arabico e il golfo del Bengala approdando il 18 agosto a Singapore. Da qui, in nave a Shangai e poi in treno verso Tianjin nei pressi di Pechino.

Da Tianjin il corpo è stato trasferito a Vladivostok e a Krasnoyarsk, in piena Siberia, con temperature anche di -30 gradi. Qui Domenico e i compagni realizzano alcuni scontri armati con l'Armata Rossa e aiutano la popolazione locale vessata dalla guerra civile. La missione viene dichiarata ufficialmente conclusa l'8 agosto 1919: 'Meni' torna in Italia sbarcando a Napoli il 2 aprile, viene trasferito a Torino in treno e poi a Cuneo, e il 15 febbraio 1921 torna a Peveragno.