Garanzia Alpifidi: una risposta alle esigenze di accesso al Credito delle imprese

Richiedere credito diventa sempre più complicato, soprattutto per le micro imprese

- molteplici sono i documenti da produrre

- spesso viene richiesto un business plan

- vengono richieste sempre maggiori garanzie

- i tempi non sono sempre definiti



Alpifidi può aiutarti a risolvere questo problema.



Per noi le imprese non sono clienti ma soci; se non lo sei già diventalo anche tu e rivolgiti ad Alpifidi per ottenere:

- consulenza approfondita sulle necessità di credito dell’impresa

- supporto nella predisposizione della documentazione da presentare in banca

- predisposizione di eventuale business plan richiesto

- concessione di garanzie ordinarie e agevolate per sostenere la tua richiesta di credito alla banca



