Ascanio Celestini sarà all’Arena Estiva a Mondovì

Il progetto d’Acqua e di Ferro dell’Unione Montana Val Tanaro, continua con i suoi numerosi eventi culturali e porterà il 23 luglio a Mondovì presso l’Arena Estiva in Piazza D’Armi il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini “Museo Pasolini”. Attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un criminologo, si compone un ipotetico museo dedicato al grande intellettuale.

In questo luogo della memoria, un viaggio commovente nel lascito del grande scrittore. Ascanio Celestini è un attore teatrale, regista cinematografico, scrittore e drammaturgo italiano. È considerato uno dei rappresentanti più importanti del nuovo teatro di narrazione e i suoi spettacoli hanno la forma di storie narrate, in cui l’attore assume il ruolo di filtro con il suo racconto, fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena. L’ evento di grande portata culturale suggella il sostegno che Città di Mondovì ha voluto concedere al progetto dell’Unione Montana Alta Val Tanaro, nella generale direzione di ampliare la diffusione delle connotazioni territoriali del territorio tanarino.

Imminentemente due mostre tematiche saranno organizzate presso lo spazio espositivo del Museo Ceramica Vecchia di Mondovì, mentre il 4 settembre il Treno d’Estate, porterà nuovi coinvolgenti momenti di animazione.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21 con ingresso libero. Per ulteriori informazioni contattare dacquaediferro@gmail.com