Bene Vagienna, presentati i progetti della Scuola dell'infanzia e dell'area sportiva

Lunedì 11 luglio l'amministrazione comunale di Bene Vagienna ha invitato i giovani benesi ad una serata che ha unito la presentazione di due progetti importanti per il territorio con il rinnovo del direttivo della Consulta dei giovani.

Dopo l'introduzione del sindaco, Claudio Ambrogio, ha preso la parola l'assessore Mauro Corrado, che ha illustrato, con l'aiuto degli elaborati di progetto realizzati dall'architetto Costamagna, il nuovo polo della scuola dell'infanzia candidato già in fase definitiva ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dopo una elaborazione di parecchi mesi, l'amministrazione ha proposto una innovativa e tecnologica forma ad un solo piano, composta di sei spazi funzionali raccordati ad un grande atrio di distribuzione, con alle estremità ovest e sud il dormitorio e il refettorio.

La collocazione in fase progettuale è sul lato meridionale di via Trinità, il cui controviale subirà un ampliamento per il posizionamento di posteggi aggiuntivi, a ridosso del PEC di via Verdi.

Il secondo progetto, presentato dal consigliere incaricato Perano, riguarda la nuova area sportiva che andrà a riqualificare l'attuale campo da calcio di strada Oreglia.

Il disegno del nuovo campetto, che è risultato vincitore del bando "Sport e periferie", occuperà la porzione più meridionale del lotto, prevedendo uno spostamento verso nord del blocco spogliatoi e ritagliando in adiacenza a strada Oreglia uno spazio funzionale alla realizzazione di un struttura per il beach volley.

A seguito di una serie di approfondimenti su aspetti tecnici e strategici dei due progetti, con gli interventi del gruppo di minoranza guidato dal consigliere Livio Berardo e le specifiche fornite della vicesindaca Dogliani, dell'assessora Giaccardi e dalla consigliera Perano, si è proceduto alla votazione del nuovo direttivo della Consulta dei Giovani.

La Consulta, da regolamento, è organismo di proposta e di controllo, in carica 3 anni, fruisce delle risorse economiche e umane del Comune coinvolgendo in progetti ludici, culturali e aggregativi la fascia di età della popolazione benese dai 16 ai 30 anni.

La consultazione ha visto eletti nel direttivo: Giacomo Aime, Lorenzo Delpiano, Arianna Ambrogio, Paolo Giaccardi, Anna Cavallero, Diego Giaccardi e Stefano Panero.

A breve il direttivo si ritroverà per l'elezione di presidente, vicepresidente e segretario, per poi cominciare a programmare le iniziative per la stagione 2022/2023.