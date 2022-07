Cannabis, mercoledì a Cuneo il sit-in di Radicali, Cellula Coscioni e Meglio Legale

Mercoledì 13 luglio a Cuneo, dalle ore 18, in Via Roma (zona Duomo) l’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei, la Cellula Coscioni e Meglio Legale organizzano un sit-in in sostegno alla proposta di legge Magi-Licatini, che sarà votata proprio mercoledì alla Camera dei deputati.

Il disegno di legge prevede la distinzione tra sostanze leggere e pesanti, riduce la pena massima per reati di lieve entità connessi alla cannabis da 4 a 2 anni e da 6 a 2 mesi la pena minima, elimina l’arresto in flagranza per chi viene trovato con un modico quantitativo di cannabis e dà la possibilità ai cittadini di coltivare 4 piante di cannabis nella propria abitazione per uso personale.

“La proposta è timida – dichiarano gli organizzatori – ma sarebbe già un importantissimo passo avanti. Approvarla significherebbe far uscire dal circuito dell’illegalità circa 6 milioni di italiani che consumano cannabis. Invitiamo tutti i cuneesi a scendere in piazza al nostro fianco per una proposta di razionalità, contro un bieco proibizionismo che fa catastrofici danni.”