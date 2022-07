L'Anpi Borgo e Valli ha ricordato l'Eccidio del 6 luglio 1944

Una cerimonia semplice ma molto sentita si è svolta domenica 10 luglio al cimitero di Borgo San Dalmazzo per ricordare l'Eccidio del 6 luglio 1944. L'evento è stato organizzato dall'Anpi di Borgo e Valli alla presenza del presidente provinciale Paolo Allemano che nel suo discorso ha ribadito ancora una volta il forte “no alla guerra”.

Il 6 luglio 1944 furono ritrovati i corpi di dieci partigiani legati sui binari della tranvia di Tetto Gallotto. Alla cerimonia di domenica erano presenti anche il neo assessore alla Cultura di Borgo Michela Galvagno, l'assessore di Demonte Sergio Giraudo e la 90enne Emilia Vigna che, quel giorno, era venuta a riconoscere il corpo del fratello morto accompagnata dalla mamma.

“In una giornata di sole e caldo abbiamo ricordato il grande cuore e il gesto spontaneo di Giovanni Forneris, allora bigliettaio della tranvia che doveva passare sopra ai cadaveri dei dieci giovani per far sì che tutto venisse dimenticato. Invece si fermò e li spostò sull'argine della strada, contandoli uno a uno e guardandoli in faccia nel tentativo di riconoscerne qualcuno”, ricorda la presidente della dell'Anpi Borgo e Valli Maddalena Forneris.

Dopo aver cantato “Bella Ciao”, l'inno d'Italia e aver ascoltato la canzone “Patrioti del Saben” eseguita da Remo Degiovanni e Luca Pellegrino, il gruppo si è recato al cippo dove il presidente provinciale Allemano ha deposto un mazzo di fiori.

“Grazie a tutti i soci dell'Anpi, anche alla sezione Anpi Alba e Bra per la loro presenza e grazie alla nostra sindaca Roberta Robbione che è venuta a salutarci”, ha concluso la presidente Forneris.