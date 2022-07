Cuneo: ieri i primi laureati al SUISM

Si è tenuta ieri la proclamazione dei primi laureati del corso triennale della Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie - l'ex ISEF - nella sua sede di Cuneo. A commentare, la sindaca Patrizia Manassero tramite un post su Facebook: "Un momento emozionante - ha scritto - . Il corso di laurea triennale in Scienze Motorie da tre anni è ospitato a Cuneo grazie all’intuizione e il lavoro di tanti. Rappresenta per tutti noi una grande opportunità, per territorio e per il benessere delle persone. Auguri ai neolaureati! Buona vita!"

L'adozione e l'organizzazione dei corsi del SUISM in città ha visto concretezza nell'autunno 2019. La proposta è arrivata all'inizio di quell'anno da UniTo e ha trovato nel Comune e nella Fondazione CRC due sponde importanti: le tre forze sono infatti responsabili rispettivamente della gestione concreta dei corsi, della messa a disposizione degli spazi per le lezioni e del denaro per realizzare le attività (4.560.000 euro divisi in 19 anni di rate).

Proprio tre anni fa, nel luglio 2019, la bozza di convenzione tra i tre enti era stata votata in consiglio comunale - su relazione dall'allora assessore allo Sport Cristina Clerico - con l'unanimità dei consensi.