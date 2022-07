Mercoledì a Cuneo l'ultimo saluto a Marco Clerico, vicepresidente del CAI di Peveragno

Saranno celebrati domani, mercoledì 13 luglio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Cuneo, i funerali di Marco "Marc" Clerico, 59 anni, vicepresidente del CAI di Peveragno. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Rocco Castagnaretta.

Clerico è deceduto domenica 10 luglio, mentre si trovava impegnato in un'escursione in montagna sulle Dolomiti bellunesi - nello specifico presso il monte Civetta -, durante una gita sociale organizzata dalla sezione assieme a quella, gemellata, di Belluno. L'uomo è precipitato dalla ferrata Alleghesi, a poca distanza dalla cima del monte, cadendo per diverse centinaia di metri.

In pensione da pochi giorni, Clerico aveva lavorato a Cuneo (dove abitava) in un'azienda di stampa di foto e comunicazione visiva.

Lascia la moglie Elena, la figlia Martina con Enrico, il fratello Rino e parenti tutti.

I familiari non chiedono fiori, ma eventuli offerte saranno raccolte e devolute ai progetti cari a Marco.