Ondata di calore e afa elevata in arrivo da metà settimana

L'estate si fa sentire. Sarà una settimana molto calda, proprio dal punto di vista delle temperature, quella che stiamo vivendo. A partire da mercoledì 13 luglio l’anticiclone africano si rafforzerà velocemente sull’Europa sud-occidentale e porterà una nuova ondata di calore con deciso netto aumento delle temperature a tutte le quote. La quota dello zero termico dovrebbe raggiungere i 4700-4800 metri.

Ad annunciarlo è l'Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, secondo cui le temperature massime e minime saranno in rialzo con un deciso aumento dell'umidità e afa.

Nel Cuneese si raccomanda cautela: il disagio tuttavia sarà lieve, con possibile affaticamento dovuto a prolungata esposizione al sole o attività fisica. L'HSI, l'Indice sintetico per la misura dello stress da calore relativo al clima del periodo toccherà il livello medio di 8.8 come si evince dal bollettino sulle ondate di calore realizzato da Arpa Piemonte. Da giovedì 14 luglio passeremo da temperature massime mediamente intorno ai 30-31°C in pianura, fino a picchi di 35°C. Saliranno sopra i 21-23°C anche le temperature minime notturne.

Secondo l'Arpa Piemonte, “i valori termici risulteranno superiori alla norma stagionale di oltre 4-6°C; l’anomalia termica, che colpirà in maniera ancora più marcata i paesi occidentali europei, potrà avere solo una temporanea lieve attenuazione nella giornata di domenica, ma subito nella settimana successiva, avanzando verso est, coinvolgerà maggiormente l’Italia, con nuovo rialzo termico per tutta la prossima settimana”.

Una situazione che non aiuta il problema siccità. Infatti, a parte qualche breve rovescio di calore pomeridiano sulle Alpi,continuerà la carenza di precipitazioni in Piemonte.

In condizioni di caldo estremo, ci sono alcune semplici regole da osservare. Ecco il decalogo del Ministero della Salute: uscire di casa nelle ore meno calde della giornata; indossare un abbigliamento adeguato e leggero; rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro; ridurre la temperatura corporea; ridurre il livello di attività fisica; bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta; adottare alcune precauzioni se si esce in macchina; conservare correttamente i farmaci; adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio; sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.

Si tratta di dieci semplici regole comportamentali in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).