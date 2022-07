Revello, s’inaugura la rotatoria all’incrocio con Martiniana Po

Ultimi ritocchi per la nuova rotatoria realizzata dalla Provincia in frazione Morra San Martino a Revello, all’incrocio per Martiniana Po sulla Sp 26.



Un’opera molto attesa per l’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Mattio, che da tempo aveva chiesto all’ente provinciale la possibilità di intervenire per mettere in sicurezza un punto dolente della viabilità locale.



"Ringraziamo la Provincia, coi suoi funzionari e il suo ufficio tecnico – spiega il primo cittadino – per avere raccolto e risposto al nostro appello tramite la convenzione che ha ha visto il Comune di Revello adoperarsi per l’acquisizione dei terreni dai privati e la Provincia intervenire con la realizzazione di un’opera che ha comportato un investimento di 400mila euro. La nuova rotonda consentirà di intervenire per la messa in sicurezza di un incrocio più volte teatro di incidenti anche gravi".



In questi ultimi giorni sono previsti gli ultimi interventi da parte delle ditte che hanno lavorato alla realizzazione del manufatto stradale, che verrà aperto e inaugurato con una cerimonia in programma alle ore 9,30 di questo venerdì, 15 luglio, alle presenza dei vertici provinciali e dell’Amministrazione comunale.



Nel frattempo nel municipio della Valle Po si lavora per la realizzazione di un’altra rotatoria da tempo nei piani dell’Amministrazione Mattio, questa volta all’imbocco della strada che conduce all’Abbazia di Staffarda.

Un intervento che in questo caso coinvolgerebbe anche l’Anas, competente sull’arteria che prosegue poi per Pinerolo. Mentre le interlocuzioni con l’ente stradale sono ormai a uno stato avanzato l’Amministrazione comunale sta predisponendo la necessaria modifica al Piano Regolatore Comunale, mentre la Provincia si è impegnata nel predisporre la progettazione dell’opera.

[Il sindaco di Revello Daniele Mattio]