"Scarpe e Scarpe" è salvo: c'è l'ok del tribunale al concordato. E un fondo prende il 70% delle quote

Semaforo verde da parte del tribunale per l'omologa del concordato preventivo e risorse fresche da parte di un nuovo investitore. Si apre una stagione tutta nuova per "Scarpe & Scarpe", storico marchio con punti vendita in Granda a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Savigliano, che ha attraversato mesi non facili.



Il Tribunale di Torino ha infatti dato semaforo verde al concordato preventivo in continuità aziendale per l'azienda torinese nata nel 1961, operante nei settori calzature, pelletteria, abbigliamento e valigeria, che conta oggi oltre 1.550 dipendenti e 137 negozi situati in 19 regioni d’Italia. Il tutto in assenza di opposizioni da parte di creditori e aventi diritto e con l’87% dei voti favorevoli espressi dai creditori stessi.