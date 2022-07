Pedofilia su baby calciatori del Centallo, pena ridotta in Appello per l’ex mister

A Centallo tra il 2017 e il 2019 un ex allenatore della squadra di calcio, sottoposto agli arresti domiciliari, è risultato essere autore di alcune violenze sessuali (consumate e tentate) nei confronti di una ventina di allievi minorenni della società sportiva.

L’inchiesta aveva preso le mosse dalla segnalazione di un familiare, che aveva intercettato sul telefono di uno dei ragazzini coinvolti un messaggio dal mister dal contenuto inappropriato. Svolti i necessari approfondimenti, la segnalazione era poi arrivata alla Procura. E nel frattempo altre famiglie avevano presentato denuncia alle autorità. Le indagini sono partite nel 2019 circa con l'iscrizione nel fascicolo del pubblico ministero del nome dell'allenatore.

Prima sottoposto a custodia cautelare in carcere (poi sostituita dagli arresti domiciliari) l’allenatore si è trovato sotto accusa davanti al Tribunale di Torino, assistito dai legali saluzzesi Chiaffredo e Benedetta Peirone.

Avendo scelto di essere giudicato in abbreviato, nel novembre scorso il mister è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per le contestazioni che riguardano episodi di violenza e tentata violenza sessuale a danni di minori, all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e all'interdizione perpetua in istituzioni private e pubbliche frequentate da minori, oltre al risarcimento dei danni in favore di tutte le parte civili. Il giudice per l’udienza preliminare l’aveva assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) come richiesto dai difensori, dalle accuse di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. E a garanzia delle ragioni delle parti civili il giudice aveva disposto il sequestro conservativo dei beni dell'imputato.



A costituirsi parti civili è stata l’A.S.D.G. CENTALLO CALCIO 2006, rappresentata dall’avvocato Simone Pittavino, il Comune di Centallo con il legale Alessandra Bruno e alcuni genitori dei piccoli calciatori rimasti coinvolti. A rappresentarli, l’avvocato Antonio Bellu, Gabriella Chiapella e Massimo Galliasso.

I legali dell’uomo, lette le motivazioni della sentenza di primo grado, ne avevano annunciato l’impugnazione. Nei giorni scorsi, la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio alla Corte d’Appello a Torino. L’allenatore, giudicato in abbreviato, è stato assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) da otto casi di tentata violenza sessuale ai danni dei ‘baby calciatori’, derubricando anche un caso. La pena, dunque, è stata ridotta a tre anni, cinque mesi e venti giorni di carcere. Il Gup si è riservato 90 giorni per le motivazioni.