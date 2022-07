Samgung Galaxy A33 5G: dal display alla batteria, le caratteristiche più importanti

Samsung organizza eventi importanti in estate, quello più recente è un festival descritto anche nel sito ufficiale. Un'occasione importante di sconti e promozioni dove poter acquistare elettrodomestici, smart tv, smartphone accessori importanti.

Poi ci sono le grandi presentazioni, quelle dove le grandi società hiteck spendono il meglio del meglio del loro reparto di comunicazione per presentare nuovi ed entusiasmanti articoli. Come è successo due anni fa, anche questo agosto l'evento Unpacked di Samsung sarà importante per lanciare i nuovi smartphone/tablet pieghevoli.

Presa la strada di Galaxy Fold e Flip, Samsung non si è fermata nella produzione ogni anno di pieghevoli nuovi e avanzati nelle funzioni e nel design. Sul sito ufficiale però, al momento e nel reparto smartphone è il Samsung Galaxy A33 5G a risaltare nelle sue novità e caratteristiche importanti, andiamo ad analizzarle.

Samsung Galaxy A33 5G: un telefono con nuova connessione ultraresistente all'acqua

Un'onda d'acqua sommerge il nuovo Samsung Galaxy A33 5G, con questa immagine il colosso sudcoreano valorizza la presenza delle certificazione IP67 del nuovo telefono dotato di display ultratouch di nuova generazione e comparto fotografico potente.

Lo smartphone a connessione 5g è dotato di processore Octa Core da 5nm, con una connessione web molto potente ci vogliono chip in grado di supportare il multitasking. In più nuova Ram Plus da 6 GB pensata per la miglior navigazione e utilizzo di app. Questo elemento può interessare sia i gamers che gli appassionati di scommesse e casinò online mobile (qui una guida che spiega come iscriversi a 22bet).

Il telefono oltre ad avere una Ram potete da 6 o 8 giga più Extra virtual Ram ha anche uno spazio storage notevole. Si possono scegliere versioni di telefono da 128 o 256 gigabyte, poi con una micro SD card, questo spazio può arrivare fino a 1TB.

Il Samsung Galaxy A33 5G è disponibile in quattro colorazioni: celeste, rosa, bianco e nero antracite.

Il certificato IP67 è importante per uno smartphone che piace portarlo dietro anche per le sue qualità video e fotografiche. IP67 segnala la resistenza in acqua fino ad un metro di profondità e per 30 minuti. Il telefono è dotato di protezione Gorilla Glass 5 utile per proteggere il vetro da graffi e scheggiature, fate sempre comunque attenzione alle cadute accidentali.

Display, fotocamera e batteria

Pannelli piccoli e grandi, dalle tv smart agli smartphone, Samsung sta implementando sempre più tecnologie di ultima generazione. Il Galaxy A33 5G conferma quanto scritto, il display è Infinity-U da 6,4 pollici, utilizza tecnologia Super Amoled FDH+ utile a ingrandire bene le immagini senza rovinarle nei dettagli attraverso la funzione touch. Il telefono conserva colori brillanti e visione ottimale anche all'aperto. Un'altro pannello integrato è il Super Smooth a 90 HZ per le immagini in movimento, i video veloci e le foto dove ci sono molti contrasti di colore. Questo smartphone è pensato anche per gli amanti dei videogiochi.

Ed ecco il comportato fotografico. Dietro troviamo il primo obiettivo da 8MP F2.2, un Ultra Wide Camera. Il secondo obiettivo è ancora più potente ed è la fotocamera principale, 48 mp di capacità, F1.8. Poi la terza fotocamera, Depth, è da 2 mp. Infine una macro camera F2.4 da 5mp. Il sensore per i selfie e le videochiamate è di 13 mp, un puntino piccolissmo e centrale nel display del telefono.

Utilizzate le varie impostazioni per fare fotografie di qualità, infine i video verranno veramenti belli e potenti grazie anche ad una tecnologia audio di alta qualità. Avvolgente, nitido e attento alle sfumature grazie alle funzioni Dolby Atmos. Ed ora vediamo la batteria.

Potenza base: 5000 mAh, una misurazione pensata per lo streaming e il gaming. Ricarica ultra rapida da 25W, risparmio energetico adattivo che migliora le prestazioni generali della batteria. Per avere un telefono di lunga durata seguite sempre le istruzioni di Samsung e qualsiasi altro brand. In questo modello, Samsung promette una durata anche fino a due giorni. Se vi piace videogiocare ma non avere il telefono subito scarico, sul Galaxy A33 5G è stata installata la funzione Game Booster, basato su intelligenza artificiale è ingrado di apprendere le abitudini di gioco e ottimizzare batteria, temperatura e memoria, blocca quindi le attività in background e anche le notifiche durante l'esperienza di videogioco in modo da non far perdere la concentrazione.