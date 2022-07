A Cuneo si aprono le selezioni per il Paulaner Oktoberfest: 200 le assunzioni a tempo determinato

Al via le selezioni per lavorare alla quinta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione, 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta) da mercoledì 28 settembre a lunedì 10 ottobre.



La società cuneese Sidevents Srl concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per tutta l’Italia, è alla ricerca di camerieri, personale di sala e cucina, “spillatori” di birra, hostess, addetti alla logistica, per circa 200 assunzioni a tempo determinato. Dal 13 luglio è possibile presentare la propria candidatura accedendo al nuovo sistema digitale del sito oktoberfestcuneo.it o tramite i canali social ufficiali dell’evento, in cui sarà presente un link che rimanderà al portale. Sempre sul portale della manifestazione, novità di quest’anno, un breve video illustrerà nel dettaglio, a chi vorrà candidarsi, il progetto e le mansioni ricercate.



Il termine ultimo per candidarsi è domenica 24 luglio. I candidati che risulteranno idonei verranno contattati per partecipare al casting che si svolgerà giovedì 28 luglio.



“Come avvenuto nel 2019 in occasione dell’ultima edizione che abbiamo potuto allestire pre pandemia, l’obiettivo dell’Oktoberfest Cuneo è anche quello di offrire un’occasione di lavoro soprattutto ai giovani della provincia di Cuneo – spiega Carlo Pallavicini a nome della Sidevents Srl - . I due requisiti richiesti per poter accedere alle selezioni sono aver compiuto la maggiore età e, per gli extra-comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno”.



Le mansioni ricercate spaziano dai camerieri (runner beer e runner food), al personale di sala (prese comande, kellerine, bretzeline), agli addetti al banco caffè e alla vendita gadget, al personale di cucina (aiuto cuoco e altre mansioni più semplici), alle hostess per il punto informazioni e per la casetta prenotazioni, agli addetti alla logistica (parcheggiatori, personale alle porte di sicurezza, bagni, etc.) per finire agli “spillatori” di birra Paulaner e altro personale che sarà impiegato nella birreria.



In attesa di definire il personale, gli organizzatori stanno intanto lavorando al programma e all’organizzazione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, uno dei principali eventi ufficiali Paulaner, a fianco di Parigi, Madrid, Barcellona, Marsiglia e naturalmente Monaco di Baviera. Tra le novità già annunciate per l’edizione cuneese 2022, un’area espositiva di circa 2.500 metri quadri dedicati al comparto agricolo, nel quale troveranno posto le eccellenze delle Granda. Anche questa iniziativa appartiene alla storica tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera che, nel 1811, abbinò all’evento una fiera agricola, detta Festa centrale dell’agricoltura, per promuovere l’agricoltura bavarese, di fondamentale importanza per l’economia della Baviera come della provincia di Cuneo.