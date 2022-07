A Limone Piemonte visite guidate, musica e intrattenimento dal 14 al 20 luglo

Continuano gli appuntamenti del cartellone estivo limonese, tra escursioni, visite guidate, eventi musicali e attività per grandi e piccini.

Giovedì 14 luglio ci sarà la seconda escursione geologica al Colle di Tenda a cura dell’accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.

Sempre giovedì 14 luglio al pomeriggio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all'equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio, accesso libero su prenotazione. Info: 333 4929247 (Consuelo).

Venerdì 15 luglio dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 15 luglio dalle 15 alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni online: www.limoneturismo.it.

In serata, dalle 21 animazione musicale nel Piazzale Boccaccio con il concerto della band “I Nuovi Solidi”, che proporranno al pubblico gli indimenticabili brani di Lucio Battisti.

Sabato 16 luglio dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

Sempre sabato 16 luglio alle 21 al Teatro Alla si terrà la quinta edizione del Gran Galà Premio alla Buona Volontà, nato sotto la regia dell’ideatore Dino Rossetti, presidente dell'associazione Aicas-Ucepi. Ingresso libero su prenotazione presso l'Ufficio Turistico (0171 925281).

Martedì 19 luglio al bar Zona Verde cena e musica live in collaborazione con Toni e Ciccio. Info e prenotazioni: 366 3381243.

Mercoledì 20 luglio il primo dei due appuntamenti estivi con Enrico Collo “E quindi uscimmo a riveder le stelle… Miti e costellazioni dei cieli estivi”. Appuntamento alle 21.30 al parcheggio di Limonetto. Posti limitati, prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it o all’Ufficio Turistico (0171 925281).

Si ricorda la seggiovia Cabanaira resterà aperta tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto.

La telecabina Severino Bottero, invece, aprirà nel weekend del 23-24 luglio e poi sarà accessibile continuativamente dal 30 luglio al 28 agosto; sarà poi aperta anche alcuni giorni nel mese di settembre (sabato 3 e domenica 4 – venerdì 9, sabato 10 e domenica 11.

Gli impianti di risalita della Riserva Bianca con apertura estiva sono accessibili anche ai ciclisti in mountain bike o e-bike.

Info sul cartellone eventi dell’estate: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@.limonepiemonte.it.