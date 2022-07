Alba: per "Teatro all'Arena" arrivano i PanPers

La rassegna “Teatro all’Arena” a cura del Teatro Sociale “G. Busca” arriva al suo terzo appuntamento sotto le stelle. Mercoledì 20 luglio alle ore 21.00 l’Arena Guido Sacerdote (ingresso via Accademia) ospita i PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino, con lo spettacolo Non facciamo tardi.



Un’ora e mezza di risate in cui i due protagonisti indossano i panni di loro stessi e raccontano i più svariati aspetti della vita quotidiana, riproponendo anche gli sketch più conosciuti, quelli che li hanno resi famosi al grande pubblico grazie a Colorado, dove sono presenza fissa dal 2009.



Tanta interazione e improvvisazione con il pubblico, per il duo comico di Torino che conta più di 1 milione di fan su Facebook e oltre 10 milioni di visualizzazioni sul loro canale You Tube. I PanPers porteranno sul palco dell’Arena tutta la loro energia e la loro comicità!



La rassegna si chiuderà mercoledì 27 luglio con Tullio Solenghi e la Nidi Ensemble in Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene, omaggio a Woody Allen e alla sua ironia.



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com. Per informazioni è possibile scrivere a biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it.