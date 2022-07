Collisioni 2022: lo spettacolo di Valerio Lundini e i Vazzanikki si terrà al Teatro Sociale di Alba

Dopo i concerti in piazza di Blanco, Pinguini Tattici Nucleari e la giornata giovani con Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez, 17 luglio alle ore 21,00 il festival Collisioni ritrova la sua dimensione più culturale e raccolta con il nuovo show di Valerio Lundini e i Vazzanikki, la formidabile band del programma televisivo “Una Pezza di Lundini”.



Per permettere agli spettatori una migliore fruizione dello spettacolo, l’organizzazione in accordo con l’artista ha deciso di spostare l’evento presso il Teatro Sociale G. Busca di Alba, dotato di aria condizionata, in via Vittorio Veneto 3 nel centro di Alba.



I biglietti già acquistati su Ticketone e su Ciaoticket verranno ricollocati all’interno del teatro sociale, mantenendo il più possibile i settori e le file precedentemente acquistati.



Per informazioni e quesiti, si prega di contattare l’organizzatore scrivendo a info@collisioni.it