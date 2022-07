Cuneo, si presenta la 15^ edizione di Mirabilia, 'Strange Beasts from Outer Space'

S'intitola 'Strange Beasts from Outer Space' ed è la 15^ edizione di Mirabilia, che si terrà a Cuneo dal 31 agosto al 4 settembre e porterà in scena 50 compagnie da Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, tre spettacoli in prima assoluta, cinque prime nazionali e oltre 90 repliche.



Domani, mercoledì 13 luglio, all'Open Baladin si terrà la presentazione dell'evento. Un'edizione che parla dell'uomo attraverso il suo rapporto con la natura selvaggia, similmente al 'Moby Dick' di Hermann Melville. E che, dopo due anni di pandemia, torna al 100% delle possibilità offrendo un calendario ricco di grandissimi eventi a cui si affiancano veri e propri percorsi di scoperta delle aree più innovative delle performing arts, in cui generi e stili si destrutturano per ricomporsi in forme nuove e talvolta ancora da esplorare.



Fabrizio Gavosto, direttore artistico: "Lo sviluppo di un evento dipende dallo sviluppo e dalla crescita dei suoi fruitori, del suo staff, della sua coscienza, del suo impatto, ma soprattutto dallo sviluppo della realtà che lo circonda. Nessun festival è un’isola a se stante, ma bensì fibra di un tessuto, parte integrante e necessaria di tutte quelle fibre diverse che insieme compongono la nostra società. Mai in Italia, in un unico Festival e in così pochi giorni, sono stati programmati un tale susseguirsi di riconosciute eccellenze del circo contemporaneo del panorama europeo".



"Grazie al Festival Mirabilia la nostra estate tornerà ad animarsi con musica, teatro e danza - ha commentato, infine, il presidente della Provincia Federico Borgna - . Alba, Busca, Cuneo e Savigliano ospiteranno eventi di grande prestigio che arricchiranno il calendario degli appuntamenti culturali promossi nelle diverse città. Il Cuneese si conferma ancora di più punto di riferimento per il circo contemporaneo, la danza e le arti performative, un’opportunità e una vetrina eccezionale che permetterà al nostro territorio di farsi conoscere anche ai tanti turisti che quest’estate verranno a scoprire la Granda".