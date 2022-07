Tre settimane di musica, teatro e cinema a Paroldo

L’estate all’insegna della cultura prosegue a Paroldo, per tutto il mese di luglio. La suggestiva cornice della Borgata Cavallini, realizzata in pietra di Langa e interamente restaurata, verrà animata da tre settimane ricche di appuntamenti musicali, teatrali e cinematografici all’aperto.

Mercoledì 13 luglio arriveranno a Paroldo gli “Scavalcamontagne” una compagnia teatrale che porta in scena i suoi spettacoli con un tour tra Piemonte e Liguria realizzato muovendosi solo a piedi. Alle ore 21 andrà in scena all’aperto “Una vedova allegra” da un’idea di Irene Geninatti Chiolero e Danilo Ramon Giannini, libero adattamento della celeberrima operetta di Franz Lehar. Uno spettacolo divertente e poetico, adatto a tutto il pubblico, in cui si mescolano prosa, canto lirico e musica dal vivo.

Domenica 17 luglio, alle ore 21, proiezione di “Stare al mondo” il film di Remo Schellino con il suo cinema itinerante che indaga e protegge la memoria del lavoro, l’impegno e la vita quotidiana delle donne nel secondo dopoguerra.

Si prosegue Venerdì 29 luglio, ore 21, con la rappresentazione teatrale del Teatro Caverna “Per me era Beppe”, produzione realizzata appositamente per il Centenario Fenogliano, incentrata sulla biografia di Beppe Fenoglio narrata da amici e conoscenti che si interseca con la sua opera letteraria.

Questa serie di eventi si concluderà Sabato 6 agosto alle ore 20,45, questa volta presso la Chiesa di San Martino, con il tradizionale Festival di Musica Alta Langa. L’appuntamento di musica classica è nato dalla collaborazione con Lucien Viora, paroldese di origine e membro dell’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo ed è ormai giunto alla 49° edizione.

Tutti gli appuntamenti sono promossi dal Comune di Paroldo, l’Associazione Lisoròt e l’Ecomuseo della Pecora delle Langhe, inaugurato a novembre 2021, che sarà possibile visitare a partire dalle ore 20 in tutte le date del Premio Palodium Per ulteriori informazioni paroldoaltralanga@gmail.com Cel. 34957566922.