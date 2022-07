Atletica:; Roata Chiusani, Galliano e Castellino sugli scudi alla Re Stelvio Mapei

Soddisfazione per gli atleti del Roata Chiusani in gara, domenica 10 luglio, sull'impegnativo percorso di sola salita della 37^ edizione della Re Stelvio Mapei (21,100km per 1525 D+), che da Bormio porta al Passo dello Stelvio.

Grande prestazione di Massimo Galliano, che, confermando l'ottima forma dopo un lungo periodo di stop, chiude al 5° posto assoluto, 1° in categoria M45, in 1h41'16". Vittoria di categoria M60 per Guido Castellino al traguardo in 2h09'20.

Secondo gradino del podio in categoria SF55 per Silvia Di Salvo, settimo posto M40 per Luca Laratore, 6a F50 Monica Conterno, 24a donna al traguardo.