Calcio: l'ex Cuneo Baschirotto approda al Lecce

Nuova avventura, di assoluto prestigio, per Federico Baschirotto, esterno difensivo classe '96, con un passato al Cuneo in Serie C.

Baschirotto, reduce dalla brillante esperienza all'Ascoli, è un nuovo giocatore del Lecce e dunque calcherà i campi di Serie A nella prossima stagione.

LA NOTA UFFICIALE DELL'US LECCE

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Baschirotto dall’Ascoli Calcio FC. L’esterno difensivo ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per i successivi due."