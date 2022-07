Corsa in montagna: Elia Mattio brilla al Trail del Lunassi

Domenica 10 luglio a Fabbrica Curone (AL) si è svolta la prima edizione del Trail del Lunassi “Corri coi Lupi”, valido come sesto memorial Massimo Galbiati, organizzato da AZALAI ASD.

La manifestazione era valida come 2° prova del Campionato Regionale di Corsa in Montagna e come 4° prova del Trofeo ECO Regione Piemonte.

Sul percorso di 15km, per le categorie assolute, successo di Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita) sui portacolori del Vittorio Alfieri Asti Gianfranco Cucco e Jacopo Alberto Musso.

Prima donna al traguardo, la campionessa azzurra di maratona Valeria Straneo, portacolori della società organizzatrice (Azalai). Sul podio con lei Eufemia Magro (ASD Dragonero) e Maria Giovanna Cerutti (GSA Valsesia).

Nella prova sui 5km per le categorie juniores, vittoria del campione europeo U20 di up&down Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) che si impone nettamente su Tommaso Biolcati (GSA Valsesia).

Al femminile vittoria per Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita) sulla compagna di club Fabiana Valente e su Serena Benazzo (Atl. Alessandria). Sofia Brea (GSA Valsesia) è invece la prima della categoria allieve.

Sempre sui 5km, nelle categorie master, in evidenza Marino Portigliotti (GSA Valsesia), primo degli SM65.