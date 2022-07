Enduro: a Ceva la 7^prova degli Assoluti d'Italia

Ceva ospiterà nel weekend del 16 e 17 luglio la 7ª prova degli Assoluti d'Italia di Enduro. Sono circa 200 i piloti iscritti alla manifestazione: al via centauri di fama mondiale.

Saranno impegnati sabato, dalle 13:00, nelle verifiche tecniche con la loro moto in piazza del comune; a seguire, alle 17,30, in via Marenco per una sessione autografi.

Domenica lo start del primo pilota è previsto per le 8:30 e la manifestazione si concluderà alle 16:30 con le premiazioni in piazza Le Val.

La gara prevede tre prove speciali: un enduro test, un cross test e un extreme test, che, collegate da un trasferimento fuoristrada, saranno ripetute per quattro volte ciascuna. All’evento si può assistere gratuitamente.