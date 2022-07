Pallacanestro Farigliano, bel settimo posto ai nazionali di Cesenatico per la U16 Csi

Coronando una stagione trionfale per la Pallacanestro Farigliano (titolo regionale conquistato con gli Under 13 e gli Under 14 Fip) i ragazzi dell’Under 16 Csi, anche loro campioni regionali, hanno concluso la stagione a Cesenatico per giocarsi il titolo nazionale.

La leva 2007-08 dei "Gatti rossi" si deve arrendere nelle prime due partite contro Tiber Roma (82-51) e contro My Basket Genova (90-41) tra il 4 e 5 luglio scorsi. L’intensità e fisicità erano nettamente dalla parte degli avversari, i fariglianesi hanno comunque dato tutto senza riuscire a contenerli.

«È stata una bella esperienza – commenta il presidente Gianluca Sappa – per il nostro gruppo che è sotto età di due anni e ha mancato di un soffio la finale per il quinto posto, cedendo solo nei minuti finali contro Scanzorosciate per 55 a 46».

Nella finalina per il settimo posto, Farigliano gestisce bene le energie e costruisce bene in attacco fin da subito. Con ampie rotazioni, il ritmo si mantiene alto e divertente e la Pf si porta a casa una meritata una vittoria per 80-39.

PF. Pecchenino, Occelli Manfredi, Sabena, Zoppi, Alberione, Prandi, Petitti, Mariani, Fresia Dotta, Nastasi, Manera, Roagna, Schellino.