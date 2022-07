Twirling European Cup - Blanes 2022: AIDO presente

Si son da poco spenti i riflettori sull’evento sportivo internazionale spagnolo. Tante le gare, tante le sfide, tante le medaglie, ma una cosa è certa : ancora una volta AIDO era presente grazie alle atlete cuneesi “targate Bra e Carrù” che con le loro fatiche, il loro impegno e non poca determinazione determinazione hanno voluto portare a livello internazionale un messaggio forte e chiaro legato al “dono”.

E se è vero che “in casa AIDO” come un vero e proprio talismano portafortuna simpaticamente diciamo che “porta bene”, mai come in questa occasione AIDO vuole e deve doverosamente rivolgere un autentico, vero e sincero ”grazie” al mondo dello sport, in questa occasione alla disciplina del twirling ed ai portacolori del dono che hanno abbracciato una causa sociale di peso e valenza internazionale, sicuri che con “+ sport” possa esserci “+ vita” per i tanti pazienti in lista d‘attesa per un trapianto…sì, grazie!