Cgil e Uil sul premio alla Buzzi di Robilante: "Abbiamo chiesto che venga allargato a tutti i lavoratori"

In relazione alle dichiarazioni apparse sulla stampa relative al “premio” alla Buzzi di Robilante, ci preme sottolineare che , a seguito di una nostra richiesta ungente è in corso una discussione con la direzione aziendale che prevede già altri incontri nei prossimi giorni.

Nel merito , come peraltro ribadito ai tavoli di confronto, nessun lavoratore dovrà essere penalizzato ed anzi abbiamo richiesto che il premio venga allargato a tutti i lavoratori e non solo ad una parte, sapendo che stiamo parlando di un premio non contrattato con le organizzazioni sindacali.

Davvero fatichiamo a capire chi sostiene che sia giusto riconoscerlo solo ad alcuni.

Siamo abituati a fare le trattative nei luoghi previsti e non sui giornali , qualcuno ha bisogno di visibilità ?

Ma sopratutto per noi il confronto con i lavoratori è imprescindibile per decidere insieme a loro il percorso della trattativa ed eventuali iniziative di lotta.

Gagino Nicola -Fillea Cgil Cuneo “ per quello che ci riguarda il premio non può che essere esteso a tutti i lavoratori dello stabilimento di Robilante senza penalizzare quella parte che già lo percepisce come abbiamo sostenuto ai tavoli di confronto, l' azienda deve dare una risposta concreta ai lavoratori”

Correnti Salvatore – Feneal Uil “ il premio va dato a tutti i lavoratori dello stabilimento, la trattativa è in corso e continuerà nei prossimi giorni”