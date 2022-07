Garessio celebra la "festa dell'acqua" con visite eccezionali a Villa Lepetit e la rievocazione storica al castello di Casotto

Caterina Odasso (principessa Maria Clotilde) e Viola Balbo (contessa Carolina di Villamarina) nel corso di un'iniziativa a Casotto per i 160 anni dell'Unità d'Italia

In occasione della Festa dell'Acqua, risorsa preziosa per tutti, a Garessio nel fine settimana del 23 e 24 luglio, è in programma un ricco calendario di appuntamenti.

Per questa importante occasione, il comune grazie alla collaborazione con il FAI Cuneo, si racconterà come il borgo "dalle finestre medievali e oscure, della pace e del silenzio" cantato da Guido Gozzano.

In programma visite eccezionali a "Villa Lepetit" (1h 30' circa.) con partenza dai cancelli Huvepharma ore 10 - 11:30 - 14 - 15 - 16.

I partecipanti potranno inoltre prenotarsi per il "Percorso Garessio storica "(1h 30' ca.) - partenza da Porta Rose ore 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16.

Contributo minimo a partire da 8 euro (ridotto euro 6 iscritti FAI) per un percorso singolo; 15 euro (ridotto euro 10 iscritti FAI) abbinamento due percorsi. Contributo non richiesto a chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI in loco.

Il contributo della giornata sarà interamente devoluto al FAI per sostenere la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico italiano. Prenotazione suggerita: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it (clicca su QRcode per accesso diretto) Si suggerisce l'uso della mascherina nei locali chiusi e in presenza di affollamento.

Nella stessa giornata il Castello reale di Casotto sarà animato dai personaggi della rievocazione storica "Frammenti di Passato" a cura della Pro Loco, con orari 11.30 e 15.30.