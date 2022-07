Il corpo bandistico Alta Val Tanaro in concerto per ricordare il maestro Beppe Zoppi

Si parte sabato 16 luglio il primo Memorial in ricordo del maestro Beppe Zoppi, organizzato in collaborazione con l'associazione commercianti di e la pro loco di Garessio. L'evento si svolgerà in piazza d'Armi. La partecipazione è a ingresso libero, il concerto inizierà alle inizio 20.30.

Si proseguirà poi e venerdì 5 agosto al Borgo in piazza Battuti Parvi. Nel pomeriggio di domenica 21 agosto è inoltre previsto un concerto a Ormea, in località Colma.