Il Rotary Cuneo punta ancora sul rosa: Patricia Enrica Indemini nuova presidente

La svolta al femminile che il Rotary Cuneo ha inaugurato lo scorso anno affidando la carica di presidente alla professoressa Manuela Vico proseguirà anche dopo il passaggio di consegne celebrato martedì 5 luglio al ristorante "La Ruota" di Pianfei, dove, presenti numerose rappresentanti di istituzioni e associazioni del territorio, si è insediato il nuovo direttivo ora guidato dalla dottoressa Patricia Enrica Indemini.



Di professione oculista, oggi impegnata nella professione privata dopo avere operato per circa trent’anni all’ospedale di Cuneo, da venti parte dell’organizzazione, Indemini ha così assunto l’onere di guidare per un anno i circa 70 soci – donne e uomini – di un club che, tra i dieci più antichi d’Italia, si avvicina intanto al centenario da una fondazione avvenuta nel lontano 1925.



Una storia importante per quella che alle sue origini, in tutto il mondo, nasceva come organizzazione esclusivamente maschile, mentre da tempo guarda alle donne e ai giovani come imprescindibili risorse, come riprova non soltanto la seconda presidenza in rosa decisa dal gruppo, ma anche il ruolo di missione che la cura delle nuove generazioni assume mediante iniziative come gli scambi internazionali studenteschi promossi dal club.





"E’ un incarico che ovviamente mi onora – spiega la presidente Indemini -, ma che in qualche modo appartiene alla nostra filosofia: tutti ci mettiamo a disposizione dell’organizzazione attraverso le nostre competenze, in primis professionali, per perseguire finalità di benessere nelle comunità in cui operiamo. In questa direzione vanno i nostri numerosi service, soprattutto nei campi dell’istruzione e della salute, come era quello dedicato alle malattie della cornea, che ha visto Cuneo come un primattore a livello nazionale. E vanno le tante iniziative che stiamo preparando specificatamente per l’anno in corso, nel quale una delle direttrici riguarda la volontà di guardare al momento difficile che tutti stiamo vivendo, parlando anche della situazione politica ed economica, ben sapendo che non possiamo risolvere simili problema, ma ogni passo verso la comprensione tra le persone rappresenta un presupposto della pace. Questo senza dimenticare l’ambiente, altra emergenza che non è più possibile ignorare".



Intenti che verranno come sempre perseguiti in forza di un impegno che coinvolgerà l’intero gruppo di associati, a partire dal rinnovato direttore. Oltre alla presidente ne fanno parte il vice Marco Demarchi, il segretario Salvatore Linguanti, il prefetto Michele Mestriner, il tesoriere Clara Martini e i consiglieri Luca Bongioanni, Giuliana Cirio, Aldo Faccenda, Gianfranco Mondino e Alberto Peluttiero.