Importante traguardo per l'Asava: sulla torta di compleanno 45 candeline

Buon compleanno Asava! E sono 45! Quasi mezzo secolo per una delle realtà più attive del territorio, a servizio di chi ha bisogno di essere trasportato in ospedale o per motivi sanitari. Bisognerà aspettare però presumibilmente una data autunnale per festeggiare in presenza, perché l’attuale presidente Franco Sampò è risultato positivo al Covid19, e la data prevista di venerdì 15 luglio è stata annullata.

Il programma resterà lo stesso: verranno premiati cinque volontari in servizio dal giorno di attivazione del servizio, nel 1977. Riceveranno il premio di riconoscenza Leoluca Mancuso (ex presidente), Giuseppe Carriere, Giovanni Lano, Enrico Testa e Giovanni Uda. Cinque persone che sono da esempio per i circa 250 volontari che permettono la realizzazione dei servizi sia in AslCn2 che in AslCn1, coordinati dagli otto dipendenti.

Il presidente Franco Sampò, le cui condizioni di salute sono buone, dichiara con entusiasmo e fierezza: «Penso che quando si raggiungono certi traguardi sia una cosa eccezionale per le associazioni di volontariato che, come noi, vanno avanti per 45 anni. Questo perché ci crediamo noi come volontari e le Asl che ci permettono di lavorare. Spero che sia da stimolo per avere più volontari giovani che vorranno dedicati un po’ del loro tempo al prossimo. C’è sempre bisogno di “nuove leve”, un aspetto comune a tutte le associazioni impegnate nel sociale. Chi decide di diventare volontario Asava viene formato tramite corsi mirati e impegnato in mansioni gratificanti e stimolanti. Siamo consapevoli che l’impegno è importante ma ci si può gestire, senza ovviamente portare via tempo al proprio lavoro.

E il presidente guarda al futuro, sempre in chiave di volontariato: «Grazie alla riforma del Terzo Settore ora possiamo anche assumere personale, e questo aspetto è importante perché le persone che entrano a far parte del nostro organico in questo caso sono già formate e da subito operative. La missione sarà quella di coinvolgere sempre più persone, anche secondo quello che ho detto prima, e di mantenere coloro che hanno dato tanto, basti pensare ai cinque premiati che hanno donato per 45 anni il loro tempo per l’associazione, e che ringrazio sinceramente per il loro impegno. Quindi si può fare! Noi vi aspettiamo!».