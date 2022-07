Incidente mortale in montagna di Marco Clerico: le precisazioni del Cai di Peveragno sulla dinamica

In riferimento all'incidente in montagna di domenica 10 luglio sulle Dolomiti bellunesi in cui ha perso la vita Marco Clerico, arrivano le precisazioni sulla dinamica da parte del Cai di Peveragno

1) Il gruppo dei ferratisti composto da 15 elementi aveva terminato il percorso della via ferrata degli Alleghesi.

2) Procedeva in fila indiana sul sentiero di cresta in direzione Punta Civetta

3) Il percorso attraversa sfasciumi non attrezzati

4) Marco Clerico posizionato a circa metà gruppo perdeva aderenza nell'attraversare un tratto ripido e precipitava lungo la parete sotto gli occhi dei compagni impotenti.

5) Il capogruppo Paola Favero, ex tenente colonnello della Forestale di Bassano del Grappa,

chiamava immediatamente il 112 e faceva intervenire l'elicottero del Soccorso Alpino.

6) Il Presidente della Sezione di Peveragno, Dalmasso Fiorenzo, segnalava all'elicottero il punto in cui era precipitato Marco Clerico.

7) per mettere in sicurezza il gruppo, tutti si sono spostati verso la Cima Civetta e successivamente hanno raggiunto il rifugio Torrani, dove hanno pernottato.