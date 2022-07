L’AVIS peveragnese a Sant’Anna di Vinadio

Tra sabato 9 e domenica 11 luglio la sezione AVIS (donatori di sangue) di Peveragno ha organizzato di nuovo la sua tradizionale iniziativa a Sant’Anna di Vinadio, con camminata-pellegrinaggio che ha coinvolto undici soci ed allegra, partecipata, «polentata», in quota, il giorno successivo (centottanta coperti).

Come sempre il primo a partire, già all’alba della mattina di sabato (l’altro gruppo di camminatori si è mosso nel tardo pomeriggio), è stato il socio (grande donatore) Gianpiero Meineri, ex artigliere alpino di Santa Margherita di Peveragno, che ha camminato con varie tappe in Valle, a salutare i numerosi amici (in spalla lo zaino con le bandierine italiane e dell’AVIS). Era un momento a cui molto teneva lo scomparso presidente Bartolo Giuliano.