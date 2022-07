Occhi all’insù: stasera, mercoledì 13 luglio, c’è la Superluna più grande dell’anno

Per essere più precisi, alle 11.09 della mattina la Luna si troverà a “soli” 357.263 chilometri dalla Terra, ovvero al perigeo, che è il punto più vicino alla Terra nell’orbita che il satellite descrive intorno al nostro pianeta.

La cosa bella è che lo spettacolo sarà visibile anche a occhio nudo in fase di piena alle 20.37 (distanza 357.418 km), regalando un effetto ancora migliore rispetto alla Luna di Fragola di giugno.

Avrete capito che ogni plenilunio possiede un nome dal significato particolare e quello di luglio non fa eccezione. L’appellativo Luna del Cervo, o Buck Moon, fu ideato da alcune tribù di nativi americani per riferirsi alle corna dei cervi maschi, che proprio in questo periodo tendono a raggiungere le dimensioni massime.