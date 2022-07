Premio di produzione saltato alla Buzzi di Robilante, la CISL chiede un confronto con Confindustria

Continua il botta e risposta tra azienda e sindacato sulla questione del mancato premio di produzione ad alcuni lavoratori della Buzzi di Robilante.

“È dal 2018 che azienda ha deciso di mettere a disposizione ad una parte dei lavoratori (66 su 187 complessivi) un premio di produzione per valorizzare il loro impegno per la produzione di un prodotto di nicchia – sostiene la Filca CISL di Cuneo -. Ed ora non vuole pagarlo”.

Ma il giorno dopo la denuncia, la Buzzi aveva precisato che la volontà dell’azienda non è quella di disdettare il sistema di premialità introdotto nel 2018, ma “di poter valutare, insieme alle Rappresentanze Sindacali, una modalità di distribuzione del premio più equa e indirizzata ad una più ampia platea di destinatari”.

La Filca CISL Cuneo ha richiesto un incontro urgente con la direzione presso la Commissione di conciliazione dell’Ispettorato del lavoro di Cuneo, mentre la sezione CISL del capoluogo chiede anche di aprire un tavolo di confronto con la partecipazione di Confindustria.

“Tra la Federazione di categoria FILCA e la Buzzi – sostiene il Segretario Generale UST CISL Cuneo Enrico Solavagione - , ci sono relazioni sindacali costruttive e consolidate. Bisogna proseguire su queste basi per arrivare ad un accordo il prima possibile, che riconosca interamente la cifra pregressa spettante ai lavoratori”.

"Piena disponibilità da parte della Filca Cisl Cuneo, insieme alla nostra RSU e sostenuta dall’Unione CISL Cuneo – sostiene il Segretario generale Vincenzo Battaglia -, per un incontro nel quale trovare soluzioni eque e magari rivedere il premio previsto ed uno globale da elargire a tutti i lavoratori”.