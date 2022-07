Stagione estiva del teatro Marenco a Ceva, va in scena “Plastic Flowers”

Il secondo appuntamento della prima stagione estiva del Teatro Marenco di Ceva sarà sabato 16 luglio alle 21.15, con lo spettacolo “Plastic Flowers” a cura dell’associazione Magdeleine G con Beatrice Avanti, Alessia Borda, Teresa Caporale, Alice Carello, Irene Corcella, Ariella Fransos, Virginia Parise, Luana Seidita, Eleonora Spinello

Testo di Tommaso Massimo Rotella

Coreografie di Patrizia Crepaldi e Michael Fuscaldo

Regia di Silvia Gatti



Lo spettacolo Plastic Flowers (in allegato la locandina) è il pretesto per raccontare, attraverso la storia della fabbrica di fiori di plastica, Roberta Wood, con sede, negli anni ’60, a San Raffaele Cimena, in provincia di Torino, un pezzo di storia che tendiamo, ormai a dimenticare: un periodo di cambiamenti economici e sociali senza pari nella storia italiana. Nel giro di pochi anni il Paese, uscito in rovine dalla guerra, diviene una tra le maggiori potenze industriali del pianeta: gli italiani in questo periodo sperimentano grandi cambiamenti nel loro stile di vita e nei loro consumi, le città modificano il loro aspetto, trasformandosi in affollate metropoli, mentre il sistema delle comunicazioni e dei trasporti viene rivoluzionato. Un paese legato alla cultura contadina e all’agricoltura entra di colpo nella modernità industriale: un processo che per intensità e rapidità, e per l’essere in parte inaspettato, ha preso il nome di “Miracolo economico”. Gli anni ’60, sono sinonimo di classe operaia, di emigrazione dal sud dell’Italia verso il nord industrializzato. Raccontiamo nello spettacolo un mondo a noi vicino da un punto di vista cronologico, ma lontano da quello sociale. Questo anche perché, nel 2017, l’Istat, ha dichiarato la scomparsa della classe operaia.

Sono gli anni del boom economico, si diffondono, a livello di massa, le automobili, gli elettrodomestici, in particolare la televisione, cambiano le mode, la musica, il modo di ballare.

In Plastic Flowers vogliamo raccontare tutto questo attraverso la danza, il teatro, la testimonianza di chi in quegli anni ha lavorato all’interno della Roberta Wood, che oggi non esiste più, i capannoni sono utilizzati da vari artigiani, ma che era arrivata a impiegare circa 600 operaie, esportando i propri prodotti fino a New York, nei grattacieli di Manhattan. Gli stampi delle cornici per specchi di plastica, sono oggi utilizzati dall’Ikea. Il nome della Roberta Wood, che potrebbe far pensare ad un’origine anglosassone dei proprietari, in realtà si riferisce al cognome tradotto in inglese del proprietario, il Signor Bosco, Torinese da generazioni, il cui padre aveva fondato una prima sede in Pozzo Strada a Torino, e che ha voluto dare il nome alla fabbrica di San Raffaele Cimena in onore della sua primogenita: Roberta, e soprattutto il contrasto tra il significato che oggi ha la plastica e la grande attrattiva che aveva allora questo materiale.



Per la prima volta gli spettacoli escono dalla sede storica di Piazza Cardinale Francesco Adriano e si trasferiscono a pochi passi (200 metri) all’aperto, nei giardini del Castello dei Pallavicino in Salita al Castello nel centro storico di Ceva.

Organizza la rassegna l'associazione culturale In Quinta che dal dicembre 2021 ha direzione del teatro e che insieme al Comune di Ceva ringrazia la famiglia dei marchesi Pallavicino che mette a disposizione il castello e i suoi giardini.



Il programma completo della rassegna, che ha il patrocinio comune di Ceva continua: