Stroppo, indetta la gara d'appalto per l'"Ape Maira" di frazione Bassura

Il Comune di Stroppo ha indetto una gara per affidare la gestione del compendio immobiliare “Ape Maira”, in località Fornace della Frazione Bassura sulla SP 422. La gestione avrà una durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile per un altro lustro.

La struttura è costituita da due fabbricati, composti da un piano fuori terra e consegnati vuoti, sgomberi da mobili e suppellettili da destinare ad attività obbligatoria di negozio di alimentari, beni di prima necessità e bar oltre all’area esterna recintata.

A scelta del gestore potranno essere richieste ulteriori e aggiuntive attività, come ristorante, tavola fredda e/o calda, macelleria, panetteria, giornalaio etc.

Le spese per eventuali adeguamenti alle norme di legge dei locali, degli impianti, dei servizi igienici etc. alle attività a libera scelta del gestore aggiudicatario restano completamente a carico dello stesso e rimarranno di proprietà comunale alla fine della concessione .