Castagnito, va a fuoco un magazzino: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza [FOTO]

Si è protratto per oltre tre ore coinvolgendo squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba, Asti e dai distaccamenti volontari di Bra e Racconigi, e i volontari dell’Antincendi Boschivi di Canale l’intervento resosi necessario per domare l’incendio sviluppatosi in un magazzino attiguo a un’abitazione nel capoluogo di Castagnito.



Le fiamme si sono alzate pochi minuti prima delle 11 di oggi, mercoledì 13 luglio. All’interno del ricovero, in via Luigi Allerino, nella parte alta del paese, sul versante alle spalle della chiesa parrocchiale, era stipata un’importante mole di materiali da cantina e per l’edilizia che, andando a fuoco, forse a causa di un corto circuito all’impianto elettrico, hanno generato una colonna di fumo avvistata nettamente da una vasta zona del circondario.



Per avere ragione del rogo i Vigili del Fuoco e i volontari Aib hanno dovuto prima affrontare le importanti temperature generatesi all’interno del locale, liberandolo dalle lamiere che ricoprivano la copertura e le pareti, per poi procedere con la definitiva bonifica dell’area.