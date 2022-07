Estendere la ZTL a Torino: fioccano le multe, ma c’è la soluzione

Sono sempre più diffuse nei centri storici delle principali città e, a volte, anche oltre: si sta qui facendo riferimento alle ZTL (Zone a Traffico Limitato), strumento essenziale per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle principali vie cittadine, nonché uno degli ostacoli con cui molti automobilisti devono fare i conti. In alcuni casi, il covid-19 ha dato una mano ai cittadini, innescando la sospensione delle ZTL nell’ambito dell’emergenza sanitaria: oggi, tuttavia, nel caso di Torino che qui preme analizzare, le zone a traffico limitato stanno tornando in azione, anche oltre i confini originari, con il classico corredo di multe per gli automobilisti inadempienti.

Torino: Foglietta e la ZTL

La ZTL a Torino è stata sospesa per due anni a causa dell’emergenza sanitaria. Adesso, l’intenzione dell’assessora alla viabilità Chiara Foglietta è quella di estendere la zona a traffico limitato ad altre aree di Torino, rendendola dunque non soltanto nuovamente operativa, come è dal 1° Aprile, ma donandole anche una maggiore copertura. Tra le zone su cui l’assessora ha puntato lo sguardo spicca San Salvario: in questo senso, la ZTL potrebbe porre fine al problema della mala movida e dei parcheggi, oltre che contribuire in maniera significativa alla riduzione dello smog cittadino.

La zona di San Salvario, infatti, vive fortemente i problemi tipici delle aree più frequentate, soprattutto nei fine settimana, in cui, dalle 18, trovare parcheggio è impossibile per i residenti. Esistono delle aree dedicate a chi abita in zona, ma, com’è ovvio, queste vengono occupate dagli esterni che si recano a San Salvario attratti dalla movida locale, generando un forte disagio.

Tra telecamere e multe

Ovviamente, non esiste ZTL senza i controlli con le telecamere poste lungo i confini della zona. Anche in questo caso, dunque, il perimetro tra corso Cairoli, lungo Po, San Maurizio, Corso Regina Margherita, corso Palestro, via Vittorio Amedeo, corso Matteotti e corso Vittorio Emanuele è oggetto di un monitoraggio completo a opera di telecamere pronte a registrare qualsiasi accesso non autorizzato alla ZTL.

Come entrare nelle Zone a Traffico Limitato

Per ogni problema, esiste una soluzione. Nel caso della ZTL, il problema generato negli automobilisti che, a vario titolo, desiderano o sono costretti a entrare nelle zone soggette a limitazione, non è indifferente. Ovviamente, la questione non si pone per i residenti, che hanno il diritto di accedere alla zona e superare tranquillamente i varchi preposti lungo i confini. Allo stesso modo, il problema può essere aggirato dai portatori di handicap dietro rilascio di un apposito permesso.

Un’altra significativa eccezione, inoltre, è costituita spesso dai veicoli 100% elettrici, coerentemente con l’obiettivo dichiarato di ridurre, con le ZTL, l’inquinamento nei principali centri storici. I casi sono dunque due: o si possiede già un’auto full electric o, al contrario, si decide di entrare in possesso di un veicolo elettrico, sfruttando soluzioni come il noleggio auto a Torino. La formula del noleggio lungo termine auto elettriche è perfetta per mettersi alla guida di veicoli di ultima generazione, scegliendo tra i classici motori a combustione o tra le più sofisticate alimentazioni a batteria; il tutto, dietro il solo pagamento di un canone mensile, che comprende le spese di bollo, assicurazione e manutenzione.

Com’è implicito, se si noleggia un’auto a combustione, senza il relativo permesso quest’ultima non potrà entrare in una ZTL: il rischio di una multa è dunque dietro l’angolo. La multa effettivamente arriverà alla società di noleggio, che è l’autentica proprietaria del veicolo in questione, ma la stessa società avrà in quel caso 90 giorni di tempo per rigirare la sanzione al conducente dell’auto noleggiata. Al contrario, se la multa viene subito effettuata e consegnata all’automobilista, verrà automaticamente saltato il passaggio della notifica alla società di noleggio: quest’ultima non è tenuta ovviamente a pagare, perché la spesa relativa alla multa spetta solo e unicamente al cliente.

Per tutelarsi, in ogni caso, alcune società di noleggio si riservano il diritto di registrare nel contratto di locazione una commissione per violazione del traffico da applicare nel caso venga notificata una multa per accesso non autorizzato nelle ZTL. Di solito, la commissione prevede il pagamento automatico dell’importo, che viene detratto dalla carta di credito con cui è stato registrato il contratto di noleggio auto.