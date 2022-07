Personaggi famosi italiani e stranieri con la passione per il casinò

I giochi da casinò non lasciano indifferenti proprio nessuno. Non è infatti un caso che autori di letteratura come Fëdor Dostoevskij o registi cinematografici come Martin Scorsese abbiano “omaggiato” il gioco in tutti i suoi molteplici aspetti. Che sia virtuale come 888 casino, o fisico come lo splendido casinò di Venezia o di Sanremo, sono tanti i vip che si dilettano al poker, al baccarat o ad altri giochi, vediamo insieme quali fra italiani e stranieri hanno questa passione.

Bobo Vieri: bomber su rettangolo e tavolo verde

Oltre 100 reti in Serie A, tanti trofei vinti come attaccante, e nono nella classifica dei marcatori con la maglia della nazionale italiana. Parliamo di Bobo Vieri, uno che di vittorie se ne intende, e apparentemente anche di poker. Difatti Christian Vieri ha iniziato una carriera da pokerista subito dopo aver smesso di giocare a calcio, tanto da ricevere nel passato anche i complimenti da parte di player professionisti quali Dario Minieri e Luca Pagano. Bomber assoluto dunque, quando vede un “campo” verde su cui esprimersi, sia in erba o in panno per il poker, da il meglio di sé.

Neymar Jr: si prospetta un futuro da professionista per il talento

Restando al calcio, ma spostandoci in Brasile. Neymar Jr. è uno dei talenti calcistici più puri di tutti i tempi. L’asso del PSG e della nazionale brasiliana sembrerebbe essere bravo non soltanto con i piedi, bensì anche con le mani. Eh sì, perché O’Ney che sarà ai prossimi mondiali in Qatar non ha mai fatto segreto di questa passione, tanto da “scoprirsi” e dichiarare ai francesi di CNews che prevede un futuro come pokerista professionale. Del resto finta fa rima con bluff

Emilio Fede: grande appassionato di baccarat e roulette

Emilio Fede, dopo una carriera da giornalista sulle reti Mediaset, è ora più un influencer che un pensionato. Nonostante gli oltre 90 anni, il siciliano è infatti molto attivo sui social network tanto da avere milioni di followers, ma non è tutto. L’ex conduttore del TG4 è anche un grande appassionato dei giochi da casinò. Memorabile una vincita al casinò di Sanremo nel 1998 che lo portò alla ribalta quando era da poco diventato direttore del TG4. Quella notte sul finire degli anni ‘90 fra baccarat e roulette raggiunse la cifra vinta di oltre un miliardi di vecchie lire, non male davvero.

Totti, Max Allegri e Sergio Floccari

Evidentemente calcio e poker vanno a braccetto. L’ex capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006 Francesco Totti, oltre ad essere stato testimonial proprio per un noto operatore, ha giocato e continua a farlo in maniera amatoriale a poker. Anche l’allenatore della Juventus e pluriscudettato Max Allegri non ha mai nascosto la propria passione per il poker, in particolare il Texas Hold’em, così come Sergio Floccari, attualmente commentatore per l’emittente televisiva sportiva DAZN.