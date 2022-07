Wallet e e-wallet: perché sono il metodo di pagamento più sicuro

Photo by Melvin Thambi on Unsplash

I portafogli elettronici sono strumenti che permettono i pagamenti in totale sicurezza e ormai sono diventati indispensabili per utenti e clienti, che li utilizzano per ogni tipo di transazione senza contante.

I wallet digitali hanno rivoluzionato il modo di pagare prodotti e servizi, in tutta sicurezza, superando la diffidenza che molti utenti avevano inizialmente nelle transazioni telematiche. L’introduzione di vari tipi di portafogli elettronici e e-wallet ha dato ai clienti dell’e-commerce, e non solo, la possibilità di abbandonare il contante e di favorire la transazione completa al digitale. Quest’ultima è del resto un obiettivo primario della nuova società di Internet, su cui spingono anche le imprese e le istituzioni, attraverso azioni mirate come il recente piano cashless.

Esistono diversi tipi di wallet digitali.

Gli wallet che consentono di pagare attraverso lo smartphone prendono il nome di mobile wallet, e sono in pratica delle app, come le ben note Satispay, Revolut, e Google Pay, le quali assomigliano a dei portafogli “fisici” contenenti carte, documenti e fidelity card ma che funzionano col contactless, e perciò si possono usare anche offline, ovvero nei negozi fisici. Gli e-wallet che invece per funzionare si appoggiano alla rete Internet, sono strutturati come delle piattaforme online, che i più conoscono e utilizzano, in quanto esempi di questa tipologia sono PayPal e Amazon Pay.

In entrambi i casi, comunque, l’uso dei wallet digitali per i pagamenti di ogni tipo garantisce la più completa sicurezza, in quanto questi strumenti, sia da mobile che da desktop, dispongono di misure crittografiche d’avanguardia in favore della privacy dell’utente e dell’integrità del conto corrente del titolare.

Il vantaggio della sicurezza

Perché, dunque, i portafogli elettronici e i mobile wallet possono considerarsi pienamente sicuri, e possono essere utilizzati anche quando le transazioni sono più delicate e riservate? Il motivo principale della garanzia di cybersicurezza dei wallet digitali risiede nel fatto che i dati dell’utente e i numeri della carta o delle carte di pagamento collegate vengono inseriti nel dispositivo soltanto in fase di registrazione al servizio, e non è necessario digitarli nuovamente, a ogni acquisto o pagamento successivo. La registrazione iniziale richiede l’inserimento dei dati anagrafici dell’utente e, per ovvi motivi di sicurezza, prima dell’attivazione del servizio, questi sono soggetti a regolare verifica di reale identità dell’utente.

Gli e-wallet e i mobile wallet, come si è detto, sono sempre utilizzati in tutti i comparti del commercio elettronico, incluso quello dei servizi che, per loro natura, richiedono privacy e qualche attenzione in più sul tema della security. Si pensi, ad esempio, ai pagamenti verso la pubblica amministrazione (bollette, utenze, tasse, ticket ospedalieri, servizi scolastici), di recente reso possibile in Italia grazie all’estensione dei servizi di PayPal al sistema PagoPA. Si pensi anche all’ampio uso che si fa dei wallet digitali nel gioco a distanza legale, visto che nei migliori casino online non possono ormai mancare metodi di pagamento come PayPal, Skrill e Neteller. La varietà dei sistemi di deposito e prelievo sicuri è del resto uno dei parametri di ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il rilascio alle piattaforme della regolare licenza ad operare nel settore.

Anche nel campo del commercio di beni che richiedono la maggiore età per essere acquistati, come ad esempio le bevande alcoliche, i wallet digitali supportano, oltre al classico pin, il metodo dell’autenticazione tramite impronta digitale o riconoscimento facciale.

Nel caso degli e-wallet, come PayPal, l’autenticazione per avviare il pagamento avviene invece fornendo soltanto l’indirizzo e-mail associato al conto al momento della registrazione, e questa semplificazione è una tutela ulteriore dal punto di vista della riservatezza delle informazioni personali e della privacy.

Tutti gli altri punti di forza di e-wallet e mobile wallet

I wallet digitali, come si è visto, sono uno strumento essenziale e affidabile per la sicurezza dei pagamenti online e offline.

Un alto punto di forza di questi nuovi sistemi di transazione economica è sicuramente la loro versatilità di utilizzo, dato che possono essere usati per comprare merci in tutto il mondo, sottoscrivere servizi e abbonamenti, effettuare transazioni di trading anche in criptovalute, scambiare fondi tra carte e inviare pagamenti alle amministrazioni, oltre a tutte le funzioni di portafoglio e monitoraggio del conto.

L'altro aspetto che rende i portafogli elettronici così popolari e diffusi è il costo gestionale contenuto, a seguito dell’attivazione gratuita dell’account. Qualora esistano anche dei canoni annui da pagare, questi sono solitamente molto bassi, e di certo inferiori a quelli degli istituti di credito tradizionali, soprattutto se si considera che i portafogli elettronici stanno integrando a pieno titolo tutti i servizi offerti dalle maggiori banche.