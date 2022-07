Cortemilia presenta venerdì 15 luglio la Fiera Nazionale della Nocciola

Sarà presentato venerdì 15 luglio alle ore 11.30 presso la Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte a Torino, il ricco programma della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia. A presentarlo saranno Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia, e Marco Zunino, consigliere con delega a Turismo e Manifestazioni. Durante la presentazione saranno illustrati tutti gli appuntamenti della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia che si svolgerà dal 20 al 28 Agosto e di “Cortemilia è cultura” che avrà la sua inaugurazione sabato 16 Luglio alle ore 17.30 presso Piazza Oscar Molinari.

“Tornano le fiere in presenza - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme all’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa e l’assessore al Turismo Vittoria Poggio -. Un ottimo strumento per promuovere la nostra nocciola, modello di eccellenza e qualità nel mondo, ma anche per arricchire l’agenda dei tanti turisti che visitano la nostra terra, spesso stranieri, con una esperienza fieristica tutta italiana che è unica a livello internazionale”.

“Siamo onorati, commenta il Sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, di essere ospitati nel Palazzo della Regione Piemonte per la presentazione di questo evento, diventato negli ultimi anni una vetrina sempre più importante per il territorio di Cortemilia e per tutta l’Alta Langa”.