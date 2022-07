Cuneo, domani sera Piazza Foro Boario ospita il grande ritorno dei Madyon

Domani sera, giovedì 14 luglio alle 21, in Piazza Foro Boario a Cuneo gli appassionati potranno assistere al ritorno dei Madyon, la band del capoluogo che da sei anni non si esibiva nella propria città.

Un palcoscenico con grandi schermi led, una regia video che trasmetterà in diretta sul palco le immagini dello show, una seconda regia video che si occuperà di registrare le immagini per la successiva pubblicazione dell’evento su YouTube, un palco secondario posizionato in mezzo al pubblico e ovviamente un impianto audio in linea con la qualità dei suoni a cui è abituato il pubblico della band.

“Sarà il concerto di chiusura della serie di eventi organizzati per il lancio di "MADYON :: LIVE 3022", il nostro ultimo live album uscito a maggio e siamo orgogliosi di farlo nella nostra città – racconta Cristian Barra, frontman e songwriter della band – Sono passati sei anni dal nostro ultimo concerto a Cuneo e passerà di nuovo molto tempo prima che un evento del genere si ripeta. Per l’occasione abbiamo strutturato uno show in grado di unire musica e video, una versione estesa del live movie pubblicato a maggio e proiettato in anteprima nei multisala della provincia. Il nostro interesse non è quello di portare in scena un semplice live, vogliamo che questo evento sia una festa, per tutti".

E proprio per ampliare al massimo il coinvolgimento del pubblico, insieme a Open Baladin Cuneo, i Madyon hanno deciso di rendere l’evento accessibile a tutti e totalmente inclusivo riservando due arere ad alta visibilità con con tavoli e posti prenotabili.

“Non ci piace interpretare il ruolo della classica rock band - chiude Barra -, il nostro è un prodotto pulito, family friendly, che parte dei nostri principi morali, si modella sulla base della nostra storia e si trasforma in uno spettacolo per tutti. Non siamo siamo famosi, non siamo delle superstar e non abbiamo intenzione di esserlo. Al contrario siamo orgogliosi di poter puntare sull’onestà intellettuale. Il pubblico sa benissimo chi siamo, a maggior ragione nella nostra città".

Ad aprire lo spettacolo le esibizioni di Itto, cantautore Indie della scena torinese, e Alessio Papanti, giovane artista che sei anni fa fu invitato dai Madyon a salire proprio su quel palco per suonare un brano insieme a loro.