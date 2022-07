Garessio, Palio delle Borgate: Borgo&Valsorda successo doppio nelle bocce in memoria di Paolo Resio

Il Palio delle Borgate di Garessio si prepara alla “settimana del calcio” (finali Senior questa sera, mercoledì 13, dalle 19.30 e torneo Vecchie Glorie venerdì dalle 18.45), dopo aver concluso giovedì sera l’evento “Bocce”. Il memorial intitolato a Paolo “Valanga” Resio è terminato con un avvincente finale, 10-9, in cui all’ultima mano dopo lo scadere dell’ora e mezza di gioco è arrivato il sorpasso di Borgo&Valsorda 1 (Matteo, Massimo e Renzo Marenco, e Orlando Tacchino; nelle eliminatorie in campo anche Giuseppe Marenco) ai danni di Frazioni 1 (Enzo Pio, Flavio Romagnolo, Franco Canova e Felice Reviglio; nella prima sera in gara Giorgio Corrado). Nella finalina I Contorni di Ormea 1 hanno avuto la meglio 10-6 su Borgo&Valsorda 2.

Il Palio ringrazia la Bocciofila Garessina per l’ospitalità, Massimo Marenco per il supporto nell’organizzazione tecnica e la famiglia Resio per le targhe. In testa alla classifica generale ancora I Contorni di Ormea con 60 punti, otto in più di Frazioni, terza a 50 Priola e quarta a -3 dal podio Borgo&Valsorda che ha vinto l’evento su cui si era anche giocata il jolly. Nel prossimo week-end rinviata la serata esibizione prevista per venerdì 22 e sabato 23 ci si sposta nell’area sportiva di Bagnasco per il torneo di calcio saponato (inizio ore 9.30).