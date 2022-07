C'è la Giunta di Cuneo: ufficiale la squadra della sindaca Manassero

Ufficiale la squadra della nuova sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, appena resa nota con un comunicato diramato dal Comune. Sono sei uomini e quattro donne (compresa il sindaco). Quattro nomi da Centro Per Cuneo, due dal Partito Democratico, due da Crescere Insieme, uno da Cuneo Solidale Democratica. Di seguito la composizione dell’esecutivo comunale con le deleghe assegnate a ogni assessore:

Luca Serale (Centro Per Cuneo): Vice sindaco, Comparti produttivi, Terzo settore, Comunicazione, Lavori pubblici, Strade, Trasporti, Funebri.



Valter Fantino (Centro Per Cuneo) Bilancio, Tributi, Economato, Legale e Contratti, Sport



Alessandro Spedale (Cuneo Solidale Democratica): Urbanistica, Piano Strategico, Valorizzazione del Patrimonio



Cristina Clerico (Centro Per Cuneo): Cultura, Università, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Polizia Locale, Personale.



Paola Olivero (Crescere Insieme): Socioeducativo, Servizi Scolastici, Servizi per l'infanzia, volontariato, Terza Età, Tutela Animale.



Gianfranco Demichelis (Partito Democratico): Ambiente, Parco Fluviale, Protezione Civile, Verde Pubblico.

Andrea Girard (Crescere Insieme): Innovazione, Sed, Sportello del Cittadino e Semplificazione



Sara Tomatis (Partito Democratico): Manifestazioni, Turismo, Metro Montagna.

Luca Pellegrino (Centro Per Cuneo): Mobilità, Città Accessibile, Piste Ciclabili, Presidio del territorio, quartieri e frazioni.



Patrizia Manassero oltre al ruolo di sindaco terrà per sè le deleghe di Salute, Sanità, Ospedale, Coordinamento e Pnrr e Fondi Eu, Piano Periferie e Agenda Urbana, Sicurezza, Cooperazione Internazionale e Pace, Legalità, Relazioni Istituzionali, Politiche di Area Vasta, Società Partecipate.

Come si legge nella nota: "Le liste di maggioranza indicheranno alla Presidenza del Consiglio Comunale Marco Vernetti (Cuneo Solidale Democratica) al quale verrà assegnata la delega all’Acqua Pubblica."

Molte le conferme. Dall'ultima giunta Borgna sono stati confermati Luca Serale, Cristina Clerico e Paola Olivero. Rientrano in giunta dove erano presenti nel quinquennio 2012-2017, Valter Fantino e Alessandro Spedale. Marco Vernetti, assessore nel Borgna bis, ora passa al ruolo di presidente dell'assise comunale.

Prima esperienza in giunta per Gianfranco Demichelis, Andrea Girard, Sara Tomatis e Luca Pellegrino.