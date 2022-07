Paolo Demarchi: "“Anche la Valle Maira tra i voucher per le attività outdoor scontate del 50%"

C’è anche la Valle Maira, oltre che le Terre Reali del Piemonte a cavallo tra le province di Cuneo e Torino, tra le destinazioni per le quali da domani, 14 luglio, saranno messi in vendita i voucher scontati del 50% per le escursioni e le attività outdoor.

“La Regione a maggioranza Lega con il nostro assessore al Turismo Vittoria Poggio - commenta il consigliere saluzzese del gruppo Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi - continua a investire saggiamente sul turismo, leva strategica per il rilancio del Piemonte dopo la pandemia. E lo fa puntando anche su angoli magari meno conosciuti ma di incontaminata bellezza qual è appunto la Valle Maira. Attraverso l’emissione dei nuovi voucher per le attività all’aria aperta, sempre più visitatori e sportivi, italiani e stranieri, potranno scoprire questa parte della provincia Granda, con le sue strade bianche, i suoi sentieri e le sue cime. Un percorso forse fuori dai soliti circuiti turistici ma che oggi riceve il merito di essere valorizzato per quanto vale, sia da un punto di vista paesaggistico sia per le sue secolari tradizioni”.