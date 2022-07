Savigliano, sarà Piergiorgio Rubiolo il presidente del Consiglio comunale

Piergiorgio Rubiolo, imprenditore, 55 anni il 5 agosto, sarà il nuovo presidente del Consiglio comunale di Savigliano.

La sua elezione avverrà giovedì sera, durante la prima seduta del nuovo parlamentino scaturito dalle urne.

Rubiolo, fondatore della formazione civica “Progetto per Savigliano”, era il primo escluso di questa lista (61 preferenze personali), una delle quattro che hanno appoggiato Antonello Portera nella sua corsa vittoriosa verso il municipio.

“Progetto” ha ottenuto tre seggi che sono stati assegnati, in prima battuta a Federica Brizio (138), Massimo Actis (70) e Pettavino Alberto (70).

Con le dimissioni di Brizio, nominata da Portera assessore col ruolo di vicesindaco, Rubiolo è stato ripescato e andrà ad assumere le funzioni che, nella scorsa consiliatura, erano state di Aldo Comina.

Piergiorgio Rubiolo nasce politicamente con Forza Italia.

Nel 2009 era stato candidato sindaco del centrodestra, sostenuto da Pdl, Savigliano in Movimento e La Destra, contro Sergio Soave, ottenendo il 22,2% .

Quelle elezioni furono vinte da Soave al primo turno col 54,2%.

Nella tornata amministrativa di cinque anni fa si era smarcato dal centrodestra per assumere una veste civica centrista: era stato nuovamente in corsa come candidato sindaco guidando due formazioni civiche, “Progetto per Savigliano” e “Savigliano al centro”. Aveva ottenuto il 13,34%, dato che non gli aveva consentito di arrivare al ballottaggio, vinto da Giulio Ambroggio (centrosinistra) contro Tommaso Gioffreda (centrodestra).

Nella recente consultazione è stato uno dei più convinti sostenitori di Portera, che ora lo premia affidandogli la presidenza dell’assemblea.