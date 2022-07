Estate fa rima con... abbandoni, purtroppo!

La stagione degli abbandoni dei cuccioli di gatto è in piena attività, purtroppo.

Il gattile di Alba ne ha accolti tantissimi e adesso si cerca una sistemazione per loro, come sempre con obbligo di futura sterilizzazione.



Inoltre Amici di Zampa presenta Alan, un cagnolino molto dolce, di taglia piccola, giovane e con un musetto adorabile e Martino, incrocio bassotto, arrivato in canile in pessime condizioni. Il cane ha un carattere molto dolce e l’associazione ci fa sapere che si è rimesso in salute, pronto per una nuova vita.





Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba