Atletica Mondovì: Corrado Cavallo 2° di categoria al Triathlon “Olimpico” Internazionale di Recco

Nella giornata di domenica 10 luglio si è disputato a Recco, il Triathlon “Olimpico” Internazionale (1.500 metri nuoto – 40 km bici – 10 km corsa) che ha visto Corrado Cavallo ancora una volta sul podio con i colori della TriAtletica Mondovì - Acqua San Bernardo: 2° di categoria S2 e 11° assoluto.

Cavallo, infatti, nonostante il livello altissimo dei partecipanti è uscito dalla frazione nuoto in soli 17’30’’ ad un passo di 1’09’’ ogni 100 mt in seconda posizione assoluta, per poi pedalare sui duri 44 km del percorso in bici (notevole dislivello e discese molto tecniche) nell’entroterra ligure con una media di 32km/h; ha poi coperto la frazione di cosa in 37’ per un totale di 2h17’44”. Un crono di assoluto valore, con la soddisfazione di essere uscito dalla frazione di nuoto subito alle spalle di Giulio Molinari, professionista pluricampione italiano ed europeo. La vittoria è andata ad Alberto Nardin in 2h10’39”.

Da segnalare, inoltre, la buona prestazione di Cristiano Garelli alla sua prima stagione con la maglia della TriAtletica Mondovì, 12° in categoria M3 e 125° assoluto con il tempo totale di 2h55’13”.

I prossimi appuntamenti saranno l’ormai fisso ritiro estivo a Embrun ad Agosto in vista della partecipazione a Settembre a Cervia all’Ironman su distanza full e 70.3

L’avvicinamento al triathlon è sempre aperto e chiunque voglia informazioni può fare riferimento alla mail triathlon@atleticamondovi.net